CHP'li Adıgüzel'den çarpıcı 15 Temmuz darbe girişimi iddiası!

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:21

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel 15 Temmuz darbe girişiminin "yabancı istihbarat örgütleri, FETÖ ve AKP" tarafından kurulan bir tuzak olduğunu söyledi.

Adıgüzel, "15 Temmuz bu millete kurulan bir tuzaktır. Fakat bu tuzağı 3 odak kurmuştur. Birisi yabancı istihbarat örgütleridir. Diğeri FETÖ’dür. Diğeri de AKP’nin kendisidir. Çünkü bu olayı Allah’ın bir lütfu olarak görenler onlardır" dedi.

15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenler devam ederken Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Adıgüzel, programla ilgili eleştirilerini sıraladı:

"Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü. Burada bir anma yapılıyor. Fakat kendileri çalıp kendileri oynuyor. Çünkü 15 Temmuz gazileri davet edilmedi. Biz milletvekilleri olarak, milletin evinde meclisin içinde yapalım, biz de fikirlerimizi anlatalım dedik. Fakat onlar tercih etmediler"

ORDULU SİYASETÇİ VE İŞADAMLARI GİTTİ

Ordu vekili olan Adıgüzel memleketi Ordu'dan bazı siyasetçi ve işadamlarının Fethullah Gülen'in yaşadığı Pinsilvanya'ya yaptığı ziyareti de sorguladı:

"7 Haziran 2015 seçimlerinden 3 ay önce Ordu’dan Pensilvanya’ya giden 4 kişi hem siyaset hem iş dünyasından insanlar olduğu söyleniyor. Bu kişiler kimlerdir? Bunların açıklanması lazım. Bu kişiler dışarıda serbestçe dolaşıyorlar. Ama garibanlar, askeri okul öğrencileri ve gazeteciler hapislerde."

"BU İKİYÜZLÜLÜKTÜR"

Adını vermediği kişilerin serbestçe dolaştığını belirten Adıgüzel, muhalif gazete ve televizyonlara yönelik davaları ve RTÜK vasıtasıyla uygulanan cezaları da eleştirdi:

"FETÖ’yle mücadeleyi ömrü boyunca yapan ve bunu bir yaşam fellsefesi haline getiren gazeteciler. FETÖ ile mücadele eden Cumhuriyet gazetesine, Sözcü’ye, Oda TV’ye dava açacaksınız, Tele1’i HalkTv’yi kapatacaksınız. Ondan sonra FETÖ’ye methiyeler düzen gazeteci müsveddelerini kanal kanal dolaştıracaksınız. Bu ikiyüzlülüktür, sahtekârlıktır, oyundur, tiyatrodur"

Adıgüzel iktidarın Ayasofya üzerinden sürdürdüğü politikayı da ikiyüzlülük olarak tanımladı:

"Bugünlerde Ayasofya üzerinden bir siyaset yürütülüyor. 600 senedir Türk toprağı olan bir yeri tekrar fethetmiş gibi bir tavır gösteriliyor. Bu da bir ikiyüzlülüktür. Milli iseniz Yunanistan’ın işgal ettiği Ege adalarına sahip çıkın. Ya da IŞİD'den topuklarınızı kıçlarınıza vurarak kaçacağınıza Süleymanşah Türbesi’ne sahip çıksaydınız."