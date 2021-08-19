CHP'li Antmen: Utanmazlar! Taliban'ı övenler, Atatürk'ü sansürledi
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili söylediği sözlerin sansürlendiğini belirtti. Antmen, "Utanmazlar! Taliban'ı övenler, Atatürk'ü sansürledi" dedi.
Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Ali, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün ortak bir basın toplantısı düzenledi. Alpay Antmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Etiyopya Başbakanı Ali'nin Atatürk'ün reformist kişiliğine ve karizmatik liderliğine vurgu yaptığını, ancak çevirmenin Atatürk'ün ismini sansürlediğini söyledi.
Antmen'in açıklaması şöyle:
"Utanmazlar! Taliban'ı övenler, Atatürk'ü sansürledi. Erdoğan ile basın toplantısı düzenleyen Etiyopya Başbakanı Ahmed Ali, Mustafa Kemal Atatürk'ün reformist kişiliğine ve karizmatik liderliğine vurgu yaparken çevirmen, Atatürk'ün ismini sansürleyerek konuyu Erdoğan'a bağladı."
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