CHP'li Antmen: Utanmazlar! Taliban'ı övenler, Atatürk'ü sansürledi

19 Ağustos 2021 Perşembe, 09:47

Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Ali, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün ortak bir basın toplantısı düzenledi. Alpay Antmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Etiyopya Başbakanı Ali'nin Atatürk'ün reformist kişiliğine ve karizmatik liderliğine vurgu yaptığını, ancak çevirmenin Atatürk'ün ismini sansürlediğini söyledi.

Antmen'in açıklaması şöyle:

"Utanmazlar! Taliban'ı övenler, Atatürk'ü sansürledi. Erdoğan ile basın toplantısı düzenleyen Etiyopya Başbakanı Ahmed Ali, Mustafa Kemal Atatürk'ün reformist kişiliğine ve karizmatik liderliğine vurgu yaparken çevirmen, Atatürk'ün ismini sansürleyerek konuyu Erdoğan'a bağladı."