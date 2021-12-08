CHP'li Çetin Arık bütçe görüşmelerinde elinde kitli bebek mamasıyla çıktı: 'Hangi bütçeden bahsedeyim?'

08 Aralık 2021 Çarşamba, 14:24

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken CHP'li vekil Çetin Arık'ın kürsüdeki konuşması damga vurdu.

Bilim ve teknoloji bütçesi konuşulurken elinde kitli çocuk beziyle çıkan CHP'li Arık, "Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken ben nasıl bilim ve teknolojinin bütçesini konuşabilirim? Bu bütçe milletin bütçesi olsaydı yeni doğan bebeğin maması kilit altına alınır mıydı?" diye konuştu.

Arık şöyle devam etti:

"Bu iktidarın AR-GE çalışması, bilim, teknoloji gibi bir önceliği yok. Dolayısıyla Bilim ve teknolojinin bütçesi üzerine konuşmak benim için büyük bir talihsizlik. Günlük elektrik faturasının 60 lira olduğu, buna karşılık TÜBİTAK'ın üniversitelere proje başına ortalama 35 bin lira kaynak aktardığı bünyede ben hangi bilimi anlatayım? Sayın Erdoğan'ın ekonomist, hayvanat bahçesi müdürünün TÜBİTAK'a müdür olarak atandığı bir ülkede ben hangi bütçeyi anlatayım?"