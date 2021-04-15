CHP'li gençler çarpıcı video ile paylaştı

15 Nisan 2021 Perşembe, 16:46

Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervini soran CHP İstanbul Gençlik Kolları sosyal medya üzerinden bir video paylaştı.

Paylaşılan videoda, 128milyardolar.net sitesi paylaşıldı. İnternet sitesinde 128 milyar dolar ile karşılanabilecek temel ihtiyaçların gösterildiği alışveriş uygulaması yer aldı.

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın paylaşımı şöyle oldu:

Hiç 128 Milyar Dolarınız oldu mu? Peki bu paranın hepsi senin olsaydı ne yapardın diye bir soru sorsak? Bir şey daha var…

Bu para zaten senin…

Haydiiiii http://128milyardolar.net’e girerek alışveriş yapabilirsin.

#128MilyarDolarNerede