'128 milyar dolar nerede?' pankartı Meclis'te

15 Nisan 2021 Perşembe, 13:27

CHP'nin akıbetini sorduğu 128 milyar dolara dair astığı pankartlar, polis ekipleri tarafından il ve ilçe başkanlıklarından toplanırken, CHP Mahmut Tanal, ''128 milyar dolar nerede?'' pankartını TBMM'de astı.

Yaptığı eylem sonrasın Halk Tv'ye konuşan Mahmut Tanal, ''Bu 128 milyar doları ne yaptılar? Gençler için mi harcadılar? İşsizliği bitirmek için ne yaptılar? Ben bir parlamento üyesiyim. Bu paraya ne olduğunu sormaya hakkım var'' diye konuştu.

CHP yönetimi, 128 milyar doların akıbetini sormak için astığı pankartlar, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' gerekçesiyle toplatılmasına başta CHP lideri Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm il ve ilçe yönetimi tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, Parti Meclis Toplantısı'nı, ''128 milyar dolar nerede?'' pankartı eşliğinde yapmış, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, pankartı il ve ilçe başkanlıklarına yeniden asılacağını söylemişti.

İstanbul Emniyet, CHP ilçe başkanlıklarına yaptığı gece operasyonuyla pankartları sökerken, CHP yöneticileri, kampanyayı sosyal medyaya taşıdı. Profil resimlerini ''128'' yazan görselle değiştiren yöneticiler, 128 milyar doların akıbetini soracaklarını belirtti.

Tanal ayrıca, ''Ben halkın bana yetkiye dayanarak soruyorum. 128 milyar dolar nerede? Eylemlerimiz, meşru zeminlerde, anayasanın bize tanıdığı haklar çerçevesinde devam edecek'' dedi. Meclis'te sordukları sorulara cevap alamadıklarını belirten Tanal, pankartı bugün kaldırmayacağını söyledi.