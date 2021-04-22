CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
CHP tarafından yurt genelinde asılan "128 milyar dolar nerede" pankartları valilik, savcılık talimatlarıyla kaldırılırken, İzmir Karşıyaka'da sıra dışı bir eylem yapıldı.
Daha önce parti binasına balonlara bağlı bir şekilde pankart asarak, emniyet güçlerinin müdahale etmek için geldiği sırada balonları uçuran CHP Karşıyaka Gençlik Kolları üyeleri, bu kez de İzmir Valiliği'nin 'hangi kelimeden rahatsız olduğunu' test etti.
Parti binasına "Milyar dolar nerede?" pankartı asıldı. Bu pankart polis tarafından indirilince bu kez, "Dolar nerede" pankartı asıldı. Emniyet güçleri bu pankartı da kaldırınca son olarak "Nerede?" pankartı asıldı. Pankartı indirmek için parti binasına gelen polise, 'Hangi kelimelerden dolayı pankartımız indiriliyor?' diye soran CHP'li gençler, "İzmir Valiliği'nin "128 milyar dolar nerede" sorusunu anımsatan tüm pankartları yasakladığı" yanıtını aldı.
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