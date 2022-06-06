CHP'li Gökan Zeybek’in konuştuğu esnaf, iktidarın politikalarına tepki gösterdi: ‘Hortumculuk bizi tüketti’
CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Iğdır ziyaretinde görüştüğü bir esnaf, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Hortumu kendilerine bağladılar” sözlerini anımsatarak "Bunlar hortumculuk yapmaya devam ettikçe tükeniyoruz" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Iğdır’da yurttaşlarla buluştu. Zeybek’in sıkıntısını dinlediği bir esnaf, peş peşe gelen zamlardan şikâyet etti.
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