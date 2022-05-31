CHP'li milletvekilleri Et ve Süt Kurumu toplantısını terk etti: 'Devletin çivisininin nasıl çıktığı görüldü'
Cumhuriyet Halk Partisi KİT Komisyonu üyesi milletvekilleri, Et ve Süt Kurumu’nun denetim toplantısını Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan’ın yetkisiz olduğu ve dolayısıyla toplantının usulüne uygun yapılamayacağı gerekçesiyle terk etti.
Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) 2019-2020 bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Üst Komisyonu toplantısına CHP'li milletvekillerinin tepkisi damga vurdu.
Toplantıda, ESK Genel Müdürü Osman Uzun’dan boşalan göreve atanan Mustafa Kayhan’ın KİT Kanuna göre yönetim kurulu üyesi olmadığı için ESK Genel Müdürlüğü’ne vekalet edemeyeceği ve bu sıfatla KİT Üst Komisyonu toplantısında denetim yapılamayacağı üzerine tartışma çıktı.
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