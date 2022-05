CHP'li milletvekilleri Et ve Süt Kurumu toplantısını terk etti: 'Devletin çivisininin nasıl çıktığı görüldü'

31 Mayıs 2022 Salı, 17:39

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) 2019-2020 bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Üst Komisyonu toplantısına CHP'li milletvekillerinin tepkisi damga vurdu.

Toplantıda, ESK Genel Müdürü Osman Uzun’dan boşalan göreve atanan Mustafa Kayhan’ın KİT Kanuna göre yönetim kurulu üyesi olmadığı için ESK Genel Müdürlüğü’ne vekalet edemeyeceği ve bu sıfatla KİT Üst Komisyonu toplantısında denetim yapılamayacağı üzerine tartışma çıktı.

UCUBE SİSTEM DEVLETİN ÇİVİSİNİ ÇIKARDI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, toplantının başında söz isteyerek toplantının usule uygun olmadığını ve başlayamayacağını belirterek, şunları söyledi:

“Mustafa Kayhan’ın Cumhurbaşkanı atama kararı yok. Dolayısıyla asaleten bir atama yapılmamış görünüyor. Et ve Süt Kurumu bir KİT kuruluşu olduğu için bu durumda; 233 sayılı KHK/6.madde 4 nolu fıkrasına göre yönetim kurulu üyeleri içinden birinin genel müdürlük görevini vekaleten yürütmesi gerekiyor. Ancak vekaleten atandığı söylenen kişi de yönetim kurulu üyesi değil. Tamamen usulsüz bir durum. Bu yetkisizlik durumu nedeniyle toplantının ve denetimin usulüne uygun yapılabilmesi mümkün değil. Kurumun bu haliyle ibrası da geçersizdir. Yetkililer Et ve Süt Kurumu’nun bir KİT kuruluşu olduğunun ve tabi olduğu kanunların hangileri olduğunun farkında bile değiller. Et ve Süt Kurumu’nu KİT’lerin dışında kalan genel müdürlüklerden biri olduğunu zannederek Bakan’ın vekaleten genel müdür görevlendirebileceğini zannediyorlar. Bu yaşanan olay Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ucube sistemin devletin çivisini nasıl çıkardığını göstermiştir. Et ve Süt Kurumu’nun liyakatsiz yönetimlerle nasıl batırıldığı da bir kez daha anlaşılmış oldu.”

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Atila Sertel, Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan’ın yönetim kurulu üyesi olmadığı ve dolayısıyla 233 Sayılı KHK’ya görev vekaleten görevlendirilemeyeceği için yetkisiz olduğu gerekçesiyle toplantıya ara verilmesini istedi.

KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş toplantıya ara vermeyerek ESK Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan’ın konuşmasına başlamasını isteyince CHP’nin KİT Komisyonu üyesi Milletvekilleri toplantıyı terk etti.