CHP'li Ömer Fethi Gürer açıkladı: 'Buğdayda korkulan oldu'

22 Mayıs 2022 Pazar, 10:35

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerin sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Aksaray'da buğday ekili tarlada üreticilerle bir araya gelen Gürer, ilk ağızdan dinlediği sorunları, ülke gündemine taşıdı.

Gürer’e dert yanan Yeşiltepe kasabasından Amin Uz, buğday üreticisi olarak tarlalarına yeterli gübre atamadıklarını belirtti. Gübre fiyatlarının bir yıl içinde aşırı derecede zamlandığına dikkat çeken Amin Uz, ne taban gübresi ne de üst gübre atamadıklarını ifade ederek, tarlasındaki buğdayı göstererek bu yıl verim düşük olacak” dedi.

REKOLTE 150-200 KİLOYA DÜŞECEK

Sulama suyu ile tarım yaptıkları için kuru tarıma göre daha iyi ürün aldıklarını ve dönümde ortalama 700 kilogram buğday elde ettiklerini dile getiren Amin Uz, bu yıl gübre atamadıkları ve ot ilacı kullanamadıkları için ciddi oranda verim kaybı yaşayacaklarını da dönüm başına ancak 150-200 kilogram ürün alabileceklerini ifade etti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de kuru tarımda TÜİK verilerine göre dönümde 270 Kg ürün alındığını, kuraklık ile yer yer 140 kg kadar verim düştüğünü, geçen yol bazı tarlalara biçerdöver dahi girmediğini, bu yılda gübresiz tarım ile hububatta sıkıntı olduğunu yerinde tarla da gördüklerini söyledi.

ÜRETİCİ SAMANDAN DA UMUDUNU KESTİ

Buğday rekoltesinin az olacağı gibi samanın de beklendiği kadar çıkmayacağını kaydeden Amin Uz, bugün itibariyle protein değeri olmamasına rağmen samanın tonunun 2 bin 400 lira civarında olduğuna dikkat çekti.

TABAN FİYAT EN AZ 7 BİN LİRA OLMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise samanın tonunun 2 bin 400 lira olduğu bir ortamda buğdayın taban fiyatının ise en az 7 bin lira olması gerektiğine işaret etti. Gürer ”Çiftçi refahı düşünülüyorsa ve TMO alım yapmayı hedefliyorsa TMO alım fiyatı sulu tarım değil kuru tarım ve kuraklık etkisini de hesaplayarak saptamalıdır.Dünya da Gıda krizi kaygıları artarken ithalata değil Çiftçimize destek olacak taban fiyat şarttır” diye konuştu.

GÜBRE ATILAMADI, VERİM DÜŞECEK

Gübre fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle üreticilerin tarlalarına taban ve üst gübresi atamadığını aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Bir yılda % 342 yalnız gübreye zam geldi. Mazot,tarım ilacı, tohum ve yeraltı sulama suyu faturaları tarımı zora soktu. AKP iktidarının yanlış tarım politikaları sorunları derinleştirdi. Bu yıl gübre olmasa da kar umutları arttırdı ancak nisan kurak geçti" dedi. Gürer, nisan yağmurlarının da yeterli olmaması nedeniyle oluşan bazı bölgelerde kuraklık sonucu verimin düşük olacağının tahmin edildiğini vurguladı.

BUĞDAYDA TEHLİKE ÇANLARI

Tüm bu olumsuzlukların buğday üretiminde tehlike çanlarının çalmasına neden olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "AKP iktidarı geçen yıl hasat öncesi taban fiyatı açıkladı. Bu yıl durum belli değil, yurt dışından buğday fiyat gelişmelerine karşı zamanında önlem alınmadı" derken, hububat ve üreticinin yaşadığı mağduriyetinin giderilmesi ve gelecek yıllarda da üretimin devam edebilmesi için bugünlerde açıklanması beklenen buğday taban fiyatının üreticinin beklentilerinin altında kalmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.