CHP'li Sertel videosunu paylaştı: Yüzlerce otobüs, çevre il ve ilçelerden AKP İzmir Kongresi'ne insan taşıdı
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, AKP'nin İzmir İl Kongresi ile ilgili pandemi koşullarını ihlal eden kalabalık görüntüleri paylaştı.
Çevre il ve ilçelerden İzmir'e otobüslerle partililerin taşındığını aktaran CHP'li Sertel, "Virüsü en ücra noktalara taşımanın yolunu açanların sorumsuzluğunu affetmek mümkün mü?" diye sordu.
Diğer yandan, pandemi önlemlerine uyulmadığı yönünde eleştirilere hedef olan kongreyle ilgili yeni kalabalık görüntüleri de ortaya çıktı. HES kodlarına bakılmadan içeri alınan partililerin, merdivenlerdeki yığılmaları ve mesafe kontrolünün kaybolması dikkat çekti.
AKP kongresine taşınan partililerin bindiği otobüslerin görüntüsünü dün gece sosyal medya hesabından paylaşan CHP İzmir Milletvekili Sertel, "Yüzlerce otobüs, minibüs çevre il, ilçe ve köylerden AKP İzmir İl kongresine insan taşıdı. Normal zaman olsa (İzmir’i gördüler, gezdiler) diye hoşgörü ile bakabiliriz. Ancak böyle dönemde virüsü en ücra noktalara taşımanın yolunu açanların sorumsuzluğunu affetmek mümkün mü?" diye sordu.
CHP'li Sertel'in paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Diğer yandan, pandemi önlemleri alınmadığı ve sosyal mesafeye uyulmadığı yönünde eleştirilere hedef olan, Halkapınar Kapalı Spor Salonu'ndaki AKP İzmir İl Kongresi ile ilgili de yeni görüntüler ortaya çıktı.
3 ayrı polis noktasından aranıp salona alınan partililerin merdivenlerde yoğun bir kalabalık oluşturduğu görüldü. Mutasyonlu virüsün hızla yayıldığı süreçte, yaşanan görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Diğer yandan, protokol ve basın mensupları salona HES kodlarına bakılarak alınırken, partililer için bu kontrolün yapılmaması dikkat çekti.
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