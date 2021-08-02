CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 18:33

Muğla’da yangın bölgesinde bulunan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, valiyi 1 saat içerisinde 4 kez aradığını ancak ulaşamadığını söyledi. Milas’taki yangınla ilgili olarak 3 gün sonra Ören’de kriz merkezi oluşturulduğunu belirten Girgin, şöyle devam etti:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ören’deki kriz merkezine geldi. Yanında vali de var. Sayın Soylu’ya ‘her yer yanıyor, millet çaresiz, herkes uçak diye bağırıyor. Bu uçaklar yetersiz’ dedim. Bakanın söylediğine göre 2 tane Hırvatistan’dan, 2 tane de İspanya’dan uçak geliyormuş. Antalya ve Muğla için. Memleket yandıktan sonra mı ? ‘Azerbaycan’dan yangını söndürmek için askerler geliyor, peki TSK neden bu söndürme işlemlerine aktif olarak katılmıyor ?’ diye de sordum. Bakan bana yangın söndürme işinin profesyonel bir iş olduğunu, askerin yangın söndürmede kullanılmasının eskilerde kaldığını, askerden araç ve gereç desteği ile güvenlik için bin kişilik komando desteği aldıklarını söyledi.”

Girgin, bakanın heyetinde olan valiye de “neden benim telefonlarıma çıkmıyorsunuz ?” diye sorduğunu, valinin “yoğunluğu” gerekçe gösterdiğini bildirdi. Girgin, şunları söyledi:

“Valiye neden Muğla Büyükşehir Belediyesi kriz masasında yok ? diye de sordum. Bir kriz masası oluşturuluyor Muğla Büyükşehir Belediyesi yok. Olabilir mi böyle bir şey ? Muğla Büyükşehir’in 500 kişilik itfaiye ekibi var. Onlarca, yüzlerce ekipman var. Vali bana büyükşehirden insanların kriz masasında olduğunu söyledi. ‘Nerede var ?‘ dedim. ‘Daire başkanlarına söyledik’ diyor. ‘Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’nı aramıyor, birlikte çalışalım’ demiyor. Daire başkanlarını arıyor. Bu vaziyetteyiz. Bu tür afet olaylarında neden siyaset yapılıyor ? Birlik beraberlik içinde dertlere derman olmak gerekmiyor mu ?”