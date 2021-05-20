CHP Muğla Miletvekili Süleyman Girgin: "Turistlerden de aşı karnesi istenmelidir!"

20 Mayıs 2021 Perşembe, 18:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız" şeklindeki ifadelerinin ve Kültür Bakanlığı'nın yaptığı "Aşılıyım" şeklindeki videonun yankıları sürüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "İnsan olarak değerimiz turist görebilme ihtimalimiz kadar, turist olsun da çamurdan olsun" mantığıyla hareket edildiğini belirtti.

17 Mayıs 2021 Pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Sigortacılık ile diğer bazı alanlara ilişkin kânunlarda değişiklik yapılması hakkındaki torba kânuna bir önerge eklendiğini belirten Girgin şu bilgileri aktardı:

"Önerge ile 'Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanmalarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 30/11/2022 tarihine kadar ertelenir ve bu alacaklar için herhangi bir zam ve faiz uygulanmaz' hükmü getirildi. Kısacası, Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanan turizm işletmecilerinin ödemesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri Kasım 2022 tarihine faizsiz kadar ertelendi. Komisyondan geçen ve Genel Kurul'da bugün görüşülmeye başlanan kânun teklifi yasalaşırsa tahsil edilmesi gereken ecrimisiller için zam ve faiz de alınmayacak."

"TURİSTE VERİLEN DEĞERİN BİNDE 1'İ VERİLMEDİ"

Torba yasa görüşülürken esnaflar için borç ertelemesi hakkında CHP Komisyon Başkanı Bülent Kuşoğlu’nun önerisiyle CHP Komisyon üyeleri tarafından verilen önergeler, AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

Söz konusu karar ilişkin tepkilerini dile getiren Girgin; "Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Esnaf ve Sanatkârların kullandıkları kredilerin faizsiz olarak 2 yıl ertelenmesi, kapandıkları süre için iş yeri kiralarının yedek ödenekten karşılanması, Vergi Usul Kânunu mağdurlarının sorunlarının çözülmesi, depremlerde evi, iş yeri yıkılan veya hasar gören yapılardaki mülk sahibi yurttaşlarımız için aylık yüzde 0,30 sabit faiz oranıyla 2 yılı ödemesiz 240 ay vadeli kentsel dönüşüm destek kredisi verilmesi hakkında verdiğimiz önergeler AKP ve MHP Milletvekillerince reddedildi. Esnaflar ve çiftçiler için de borçlarının pandemi boyunca faizsiz ertelenmesi talebimiz maalesef kabul görmemiştir" dedi.

"Turiste verilen değerin binde 1'i esnafa, çiftçiye ve işçiye, emekliye verilseydi, bugün ekonomi daha güçlü olacaktı’’ diyen Girgin, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanan turizm işletmecilerinin ödemesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri Kasım 2022 tarihine kadar erteleniyor. Turizm işverenlerini düşünen hükûmet, turizm emekçilerini düşünmüyor. Turizm emekçilerinin sağlıklı bir sezon geçirebilmeleri ve vatandaşlarımızın korunması için sadece Turizm çalışanlarının aşılanması yeterli değildir, turistlerden aşı karnesi istenmelidir. Turizm sektöründe sezonluk çalışan işçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için aranan prim gün sayısı 30 güne, son 3 yılda istenen çalışma süresi 120 güne düşürülmelidir. Turizm emekçileri aşırı çalışma riskiyle karşı karşıyadır. Küresel salgını fırsat bilinip günlük 15-16 saatlik çalışmayı yaygınlaştırılıyor. Aşırı çalışma süreleri engellenirse, turizmde yüzde 20’nin üzerinde yeni istihdam yaratılır. Salgın nedeniyle istihdam süreleri azalan sezonluk işçilerinin çalışma sürelerini uzatabilmek amacıyla “Sezonluk İstihdam Desteği” verilmeli ve Sezonluk işçilerin en az 6 ay çalıştırılması bütçeden desteklenmelidir."

'BU KADAR UCUZLAŞTIRILMAMIŞTIK'

Turizm emekçilerinin mağduriyetlerinin önlenmesi için konunun takipçisi olacaklarını belirten Girgin, "İktidarın, Türk lirasını değersizleştirmekten daha büyük bir günahı varsa o da Tütkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşam hakkını değersizleştirmek. Para karşısında bu kadar ucuzlatılmamıştık bugüne kadar!" dedi.