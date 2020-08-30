CHP’nin Kırşehir’deki 30 Ağustos kutlamasına polis müdahalesi: CHP'li vekile tekme atıldı

30 Ağustos 2020 Pazar, 23:39

Kırşehir'de CHP'lilerin akşam saatlerinde düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş polis tarafından engellendi. “Mustafa Kemal’in askeleriyiz” sloganı atan CHP’lilere polis barikatlarıyla müdahale etti.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, yaptığı açıklamada polis şiddetine maruz kalarak kendisine tekme atıldığını açıkladı.