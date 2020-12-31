Çiftçi daha fazla dayanamadı, sinirinden ağladı: Doyacak mısın? Doy artık doy!

31 Aralık 2020 Perşembe, 15:09

Malatya'nın Yazıhan ilçesi Karaca köyünde yaşayan Hüseyin Erbaş'ın Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borcu nedeniyle satışa çıkarılan traktörü iki gün önce icra memurları tarafından kapısının önünden çekildi. Hüseyin Erbaş'ın babası Hasan Erbaş traktörlerinin götürülmesine isyan ederek şöyle dedi:

"ÇİFTÇİYE YAPMADIĞINIZ KALMADI"

"Elimde bir traktörüm vardı. Bir sürü çoluk çocuk ne yapacağım şimdi. Utansın devlet utansın. Bakanlar utansın. 'Köylünün yanındayız, çiftçinin yanındayız'. çiftçiye yapmadığınız kalmadı. Demekki hep kendi ceplerini düşünürlermiş. Kışın bir gününde çiftçi soyulur mu? Kapkaççı dedikleri de kendileriymiş. Yiyecek olmazsa ne yapsın adam, mecburen hırsızlık yapacağım. Dünya kadar davarım vardı, o gitti. Her şey gitti. 15 baş kişinin bir traktörü vardı. Bir sürü çoluk çocuk. Doyacak mısın? Doy artık doy."

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Sinir krizi geçiren Hasan Erbaş'ı ailesi de sakinleştiremedi. Erbaş, "Neye sakinleşeceğim. Bıçak kemiğe dayandı. Sarayda yaşıyor... Gelsin bir de milletin halini görsünler" diyerek sitem etti. Koyunlarının satıldığı boş kalan ahırını gösteren Hasan Erbaş gözyaşlarını tutamayarak, "Garaja gidiyorum traktör yok. Ahıra geliyorum koyunlar yok. Ne yapacağız biz" dedi.

"ELİMDE BİR ŞEY KALMADI"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan oğul Hüseyin Erbaş ise borcu nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

"Yaklaşık 2 ay önce de saman balyası taşıyorduk icra memurları geldi. Traktörümü yedi emin olarak bana teslim ettiler. 16 Aralık’ta traktörüm satışa çıkarıldı. Bugün de gelip götürdüler. Evde 7 kişi yaşıyoruz. Bize geçinecek hiçbir şey bırakmadılar. 2017'de TKK'den 17 bin lira ederinde mazot ve gübre aldım. Arpa buğday ekiyoruz. O yıl kurak gidince ödeyemedim, borcumu erteledim. Biz borcumuzu ödemeyelim demiyoruz. Ama ülkenin durumu belli, kuraklık gitti. Durumumuz iyi olmadı, iyi olsaydı ödeyecektik zaten. Babam bana ben babama kefilim. Ayrıca babamın da başka kefilleri var. Babamın kefillerine olan 110 bin lira borcu için inekleri, 85 baş koyunu sattık. Bir şey koymadık evde. TKK'ya olan 10 bin liralık borç 55 bin oldu. Avukat masrafı şu, bu derken 85 bin lirayı buldu. Bu para için traktörümüzü sattılar. Çiftçiliği nasıl yapacağım. Elimde bir şey kalmadı."