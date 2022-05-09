Çin'de gökyüzü kırmızıya boyandı

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Çin’in doğusundaki Zhoushan kentinde gökyüzünün renginin kızıla dönmesi paniğe neden oldu. Söz konusu görüntüler sosyal medyada da gündem olurken; konuya ilişkin Zhoushan meteoroloji bürosundan açıklama geldi.

İHA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:11

https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/cinde-gokyuzu-kirmiziya-boyandi-1934112

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