CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata... "Resmen komedi"

28 Kasım 2020 Cumartesi, 09:40

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programına tweet hatası damgasını vurdu.



Canlı yayın sırasında TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in tweetleri okunmak istenirken Avukat Cemil Çiçek'in tweetleri verildi. Üstelik bu hata yayın sırasında kimsenin dikkatini çekmedi.

RESMEN KOMEDİ

Sosyal medya paylaşımları canlı yayında okunan ve durumu fark eden Avukat Cemil Çiçek "Bu hafta CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında TBMM Başkanı Cemil Çiçek olarak benim yazdığım tweetler okunmuş. Nedim Şener dahil kimse de fark etmemiş. Resmen komedi... :)" tweetiyle durumu takipçilerine açıkladı.

Midesinin yarısı, yemek borusunu tamamı alınan kanser hastası KHK'lı polis Ümit Gökhasan, aylar sonra twitter aracılığıyla tahliye edilmişti. Bugün hayata gözlerini yummuş. Buraya ne yazılsa boş kalır. Allah eşine ve çocuklarına sabır versin. Acıları çok büyük... — Cemil Çiçek (@avcemilcicek) November 23, 2020



