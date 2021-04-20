Çocuk parkına zarar verdiler
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı İstiklal mahallesinde kimliği belirlenemeyen 5 genç oyun parkına zarar verdi. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.
Bursa’da "bu kadar da olmaz" dedirten görüntüde 5 gencin çocukların eğlence yeri olan ve keyifle vakit geçirdikleri oyun grubunun üzerine çıkıp sallayarak yerinden çıkarmaya çalışması bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Mahalle sakinleri ise parka zarar verenlerin bir an önce bulunması ve olayın cezasız kalmaması yönünde yetkililerden yardım istedi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı da emniyete başvurup çocuk parkına zarar veren gençler hakkında şikayetçi oldu
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