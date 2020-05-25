Çorlu ve Kadıköy'ün ardından bu kez de Zeytinburnu'nda polis şiddeti!

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 17:56

Tekirdağ'ın Çorlu ve İstanbul'un Kadıköy ilçelerinde yaşanan polis şiddetine karşın tepkiler sürerken, bir polis şiddeti görüntüsü de İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinden geldi.

Sosyal medyada paylaşılan ve Zeytinburnu'nda çekildiği belirtilen görüntülerde sokağa çıkma yasağı nedeniyle kaçan çocukları yakalayan polisler önce darp etti, daha sonra ise ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

Polislerin çocuklara uyguladığı şiddet görüntüleri mahalle sakinlerinin büyük tepkisini çekti.