Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
Çorum Katliamı'nın 41'inci yılında, yaşamını yitiren 57 kişi, düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinlikte, 'Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız' ve 'Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz' yazılı döviz ve pankartlar açıldı.
Çorum'da, 1980 yılında 57 kişinin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı, sayısız ev ve iş yerinin tahrip edildiği Çorum Katliamı’nın 41. yılında anma etkinliği düzenlendi.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı etkinliğe CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile Çorum Emek ve Demokrasi Platformu ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Etkinlikte, 'Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız' ve 'Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz' yazılı döviz ve pankartlar açıldı.
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