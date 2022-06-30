Cüneyt Arkın'ı uğurluyoruz: Teşvikiye'deki cenazeye binlerce kişi katıldı
Yeşilcam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın için Teşvikiye Camii'nde tören düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde usta oyuncu, alkışlar ve sloganlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
85 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi.
Buradaki törene ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, sanatçılar Türkan Şoray, Mahmut Cevher, Nuri Alço, Burak Özçivit, Kerem Alışık, Tamer Yiğit, Serdar Gökhan ve usta oyuncunun binlerce hayranı katıldı.
Hayranları caminin dışına kadar taştı. Gözyaşlarını tutamayan eşi Betül Cüreklibatır'ını ise yakınları teselli etti.
Video Haberler
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
- Abdülkadir Ömür'ün trafikteki görüntüleri tepki çekti!
- Kolonlardaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Eski AKP'li yurttaş Özel'e böyle seslendi
- 'İçimizden bir parça koptu'
- 'Gerçek enflasyona duyarlı bir artış olmalı'
- Zamlar tatlıcıların tadını kaçırdı
- Çılgın davulcu kendinden geçti
- Cüneyt Arkın'a veda...
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Lille yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
- Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu
- Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de!
- 'Çok kısa ve yırtmaçlı etek giyilmesin'
- İki konuda uzlaşı sağlandı
- Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
- Asgari ücret için üç ihtimal var
- Motorinde indirim: İşte son fiyatlar...
- 'Erdoğan’a boyun eğmedik'