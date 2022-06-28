Cüneyt Arkın'ın 'Maden' filmindeki o sahnesi gündemde: 'Burada cinayet işleniyor'

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Ünlü sanatçı Cüneyt Arkın'ın ölümünün ardından Tarık Akan'la birlikte başrolünü oynadığı 'Maden' filmindeki replikleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. "İşçiler birleşin" sloganıyla biten filmde Arkın, "Ocaklarda yeterli tedbir alınsa ölenlerimizin yüzde doksanı kurtulurdu" diyordu.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 11:45

Birçok unutulmaz filme imza atan ve unutulmaz karakterlere hayat veren Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Arkın, 28 Haziran gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada yaşamını yitirdi.

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