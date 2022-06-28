Cüneyt Arkın'ın 'Maden' filmindeki o sahnesi gündemde: 'Burada cinayet işleniyor'

28 Haziran 2022 Salı, 11:45

Birçok unutulmaz filme imza atan ve unutulmaz karakterlere hayat veren Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Arkın, 28 Haziran gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada yaşamını yitirdi.

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