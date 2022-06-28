Cüneyt Arkın'ın 'Maden' filmindeki o sahnesi gündemde: 'Burada cinayet işleniyor'
Ünlü sanatçı Cüneyt Arkın'ın ölümünün ardından Tarık Akan'la birlikte başrolünü oynadığı 'Maden' filmindeki replikleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. "İşçiler birleşin" sloganıyla biten filmde Arkın, "Ocaklarda yeterli tedbir alınsa ölenlerimizin yüzde doksanı kurtulurdu" diyordu.
Birçok unutulmaz filme imza atan ve unutulmaz karakterlere hayat veren Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Arkın, 28 Haziran gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada yaşamını yitirdi.
Acı haber, tüm Türkiye'yi kısa sürede yasa boğdu. Pek çok ünlü isim, Arkın ile olan anılarını ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Arkın'ın filmleri ve hayat verdiği karakterler de yeniden gündem oldu.
'MADEN' FİLMİNDEKİ O SAHNE YENİDEN GÜNDEMDE
Arkın'ın başrolünü Tarık Akan ile paylaştığı ve maden işçilerinin çalışma koşullarının anlatıldığı 1978 yapımı Maden filminde yaptığı konuşma da sosyal medyada en çok paylaşılan sahnelerden oldu.
"İşçiler birleşin" sloganıyla biten filmde Arkın, maden sahibine karşı şu sözleri söylüyordu:
"Bu adamlar kargaşa çıkararak işi ‘oldu bitti’ye getirmek istiyorlar. Arkadaşlar burada cinayet işleniyor. Ocaklarda yeterli tedbir alınsa ölenlerimizin yüzde doksanı kurtulurdu. Başımızdaki sahte sendikacılar toplu sözleşmelerde alınan göstermelik kazanımlarla bizleri oyaladılar. Üstüne üstlük toplu sözleşmeye ‘işçiler yerlere tükürmeyecek ve açığa işemeyecek’ gibi bizi küçülten maddeler konulmasına izin verdiler. Yani ‘İşçiler hayvandır, önüne gelen yere işer, olmadık yere tükürür’ demeye getirdiler."
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