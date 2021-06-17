Cüneyt Özdemir duyurdu! Sezgin Baran Korkmaz'dan iddialara 'Ahmet Kaya'lı mesaj
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Sezgin Baran Korkmaz’dan kendisine gelen bir video mesajı paylaştı.
Cüneyt Özdemir Youtube kanalında yaptığı yayında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen ve hakkında kara para aklama iddiası bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’dan kendisine sanatçı Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısıyla bir video mesaj geldiğini söyledi.
Korkmaz'ı yayına davet ettiğini ve kendisine bu videoyu gönderdiğini ifade eden Özdemir, "Nasıl çıkacağız bu işin içinden, nasıl çıkacak bu karanlıklar aydınlığa arkadaşlar, bir fikri olan var mı?" diye sordu.
Korkmaz, Özdemir'e gönderdiği videosunda bir ağacın altında oturuyor ve o sırada Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısında 'Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?' ifadelerinin yer aldığı bölüm duyuluyor.
Özdemir o anları Twitter hesabından "Sezgin Baran Korkmaz'dan iddialara Ahmet Kaya'lı mesaj geldi" notuyla paylaştı.
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