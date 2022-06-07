Denizli'de üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı

07 Haziran 2022 Salı, 16:38

Olay, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketin önüne yanaşan taksiden üstsüz bir şekilde inen M.B (43), hiçbir bir şey yokmuş gibi aynı şekilde içeriye girdi.

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