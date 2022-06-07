Denizli'de üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı

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Denizli’de sabaha karşı taksiden indikten sonra üstsüz şekilde gittiği marketten alışveriş yapan kadın, emniyette ifade verdikten sonra sevk edildiği makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İHA
07 Haziran 2022 Salı, 16:38

Olay, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketin önüne yanaşan taksiden üstsüz bir şekilde inen M.B (43), hiçbir bir şey yokmuş gibi aynı şekilde içeriye girdi.

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