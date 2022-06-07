Denizli'de üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı

07 Haziran 2022 Salı, 16:27

Olay, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketin önüne yanaşan taksiden üstsüz bir şekilde inen M.B (43), hiçbir bir şey yokmuş gibi aynı şekilde içeriye girdi.

Görenlerin şaşkına döndüğü M.B., yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı. Market çalışanı ve müşteriye aldırış etmeyen kadın, gayet rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Araştırma sonucunda taksiciye ulaşan güvenlik güçleri, üstsüz bir şekilde markete giren kadının kimliğini tespit etti.

İFADE VERDİ, SERBEST BIRAKILDI

Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen M.B., sabah saatlerinde karakola giderek ifade verdi. Hakkında “Hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan” işlem yapılan M.B., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.