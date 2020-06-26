Deprem anında yaşanan panik anları kameralara böyle yansıdı
Ege Bölgesi'nde Manisa Saruhanlı merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa'da güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem anında yaşanan panik anları kameralara böyle yansıdı.
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