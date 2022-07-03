Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binanın son katından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri 6 kişi, ayakta tedavi edildi.

DHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 14:04

Talaytepe Mahallesi'ndeki bir sitede, 3 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde yangın çıktı. 13 katlı binanın son katından yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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