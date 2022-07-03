Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

03 Temmuz 2022 Pazar, 13:17

Talaytepe Mahallesi'ndeki bir sitede, 3 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde yangın çıktı. 13 katlı binanın son katından yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AİLEYİ MERDİVENLE KURTARDILAR

Ekipler, merdivenli araçla aralarında çocukların da bulunduğu bir aileyi kurtardı. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. 3'ü itfaiye eri 6 kişi, dumandan etkilendi.

Bu kişilere, ambulanslarda ayakta müdahale edildi. Bu arada site sakinleri, binadaki yangın tüplerinin boş olduğunu iddia etti. Yangının çıkış nedeni ilgili inceleme başlatıldı.