Doktorlar 'Biz de ilk kez karşılaşıyoruz' dedi: Safra kesesinden yüzlerce taş çıktı
Bursa’da Ayşe Durmaz’ın (76) karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan ameliyatla safra kesesinden 1284 adet taş çıkarıldı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Ayşe Durmaz, şiddetli karın ağrısı şikayeti başlayınca kızının yaşadığı Bursa’ya geldi. Gemlik Devlet Hastanesi’nde tetkikler yaptıran Durmaz’ın, safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.
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