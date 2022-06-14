Doktorlar 'Biz de ilk kez karşılaşıyoruz' dedi: Safra kesesinden yüzlerce taş çıktı

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Bursa’da Ayşe Durmaz’ın (76) karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan ameliyatla safra kesesinden 1284 adet taş çıkarıldı.

İHA
14 Haziran 2022 Salı, 12:13

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Ayşe Durmaz, şiddetli karın ağrısı şikayeti başlayınca kızının yaşadığı Bursa’ya geldi. Gemlik Devlet Hastanesi’nde tetkikler yaptıran Durmaz’ın, safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.

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Bursa safra kesesi taş

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