Dolar kanatlandı: Üçüncü günde yine durdurulamıyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 24 Haziran'da aldığı döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan kararının ardından sert düşüşler yaşayan Dolar/TL yeniden yükselişe geçti. Güne 17.2550 liradan başlayan dolar 17.30 seviyesini geride bıraktı.
TL'nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 14, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 23.5 seviyesinde olurken, dolardaki yukarı yönlü hareket bu artışın devam edeceğine işaret ediyor. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK) liralaşma kararının etkisi ile kısa süreli düşüşe geçen dolar 3 gündür tekrar yukarı yönlü harekete geçti.
İki hafta önce 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, geçen haftalardaki BDDK kararı ile 16.03'e kadar gerileyen dolar o seviyelerde kalıcı olmadı.
DOLAR 17.30'U DA AŞTI
Şu dakikalarda 17.2733 seviyesinden işlem gören dolar kuru gün içerisinde en yüksek 17.3021' e ulaştı.
Ekonomist Oğuz Demir dün Cumhuriyet'e yaptığı açıklamalarda dolardaki yükselişin küresel sebeplerden kaynaklandığını bu sebeple müdahele edilemeceyeğini kaydetmişti.
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