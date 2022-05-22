Düğün konvoyundaki otomobil, bahşiş isteyen çocuğa çarptı

Abone Ol google-news

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyundaki otomobil, bahşiş almak için önüne geçen Eren Salih Ç.’ye (8) çarptı. Yaralı çocuk hastanede tedaviye alındı.

DHA
22 Mayıs 2022 Pazar, 12:42

Kaza, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Eren Salih Ç., iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte düğün konvoyunun önüne geçerek bahşiş toplamaya başladı. Bu sırada konvoyda bulunan sürücü Özgür K. (42) yönetimindeki 34 ESV 177 plakalı otomobil, çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Eren Salih Ç. yaralandı. 

Haberin devamı...

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler