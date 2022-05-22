Düğün konvoyundaki otomobil, bahşiş isteyen çocuğa çarptı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyundaki otomobil, bahşiş almak için önüne geçen Eren Salih Ç.’ye (8) çarptı. Yaralı çocuk hastanede tedaviye alındı.
Kaza, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Eren Salih Ç., iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte düğün konvoyunun önüne geçerek bahşiş toplamaya başladı. Bu sırada konvoyda bulunan sürücü Özgür K. (42) yönetimindeki 34 ESV 177 plakalı otomobil, çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Eren Salih Ç. yaralandı.
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