Düğünde ‘bahşiş’ dehşeti: 5 yaralı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 16:36

Edinilen bilgilere göre, Edirne’nin Medrese Ali Bey Mahallesi’nde gelin ve damat düğün salonuna gitmek için arabaya bindiği esnada, ellerinde bıçak ve sopa bulunan bir grup genç, düğün sahibinden ‘bahşiş’ istedi. Düğün sahibinin bahşiş vermemesi üzerine çıkan kavgada düğün sahibi ve yakınlarından oluşan 5 kişi yaralandı. Yaralanan yurttaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavganın yaşandığı yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın şüphelileri gençler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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