Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü serada domates toplayarak geçiriyorlar
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü farklı etkinliklerle kutlanırken, Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan üretici kadınlar, serada ürün topladılar. Sabahın erken saatlerinde seraya girdiklerini söyleyen kadınlar, domates, biber ve patlıcan ne varsa topladıklarını, hem ev işlerini hem de bahçe işlerini aksatmadan üretmeye devam ettiklerini söylediler.
Yıllarca hemşire olarak ülkenin dört bir tarafında sağlık hizmeti verdikten sonra emekliye ayrılan Senem Celbiş Karakuş, Hacıaliler Mahallesi’ndeki serasında kokteyl domates üreterek aile bütçesine katkıda bulunuyor.
Karakuş, “Burada doğdum. Bir süre Türkiye’yi gezdikten sonra kendi köyüme döndüm. Bahçe işiyle uğraşmaya başladım. Bizim zamanımızda tarla sebzeciliği vardı. Seracılık yoktu. Domates ekerek seracılığı denemek istedim. İlk defa denedim. Don nöbetlerinde herkes yatağında uyurken gece sabahlara kadar soba yakmak zorunda kaldık. Bütün kadınlarımızın emeğine eline sağlık onlar her şartta üretmeye çalışıyorlar” dedi.
"GELECEK NESİLLERİ ONLAR YETİŞTİRİYOR"
Dünya Emekçi Kadınlar Gününü serada kutlayan Senem Celbiş Karakuş, “Kadın evde eş ve anne, tarlada, bağda bahçede emekçi. Çok emekler vererek çalışıyorlar, hakları ödenmez" dedi.
"Sabah çok erken güne başlıyoruz" sözlerini kullanan Karakuş, "Ev işlerinden sonra bahçemiz de çalışmaya başlıyoruz. Günün nasıl geçtiğini çalışmaktan bilmiyoruz. Günlerimiz çok güzel geçiyor. Domates, biber, patlıcan bahçede ne varsa onları topluyoruz. Kadınlarımızın kıymetini bilmek gerekiyor. Onları üzmemek el üstünde tutmak gerekiyor. Allah onların yolunu açık etsin. Gelecek nesilleri onlar yetiştiriyor. Hepsinin gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19 salgını karşısında normalleşmek için erken mi?
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- Esra Kazancıbaşı, eşi Rasim Öztekin'i andı
- OGS dönemi sona eriyor: Son gün 31 Mart
- Les Kurbas Tiyatrosu sığınma merkezine dönüştürüldü
- 1 maçta 3 kaleci birden sakatlandı
- TÜİK açıkladı: 2021 yılı zam şampiyonu belli oldu
- İstinaf'tan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar
- İşte Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in durumu
- Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 2 milyona ulaştı