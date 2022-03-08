Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü serada domates toplayarak geçiriyorlar

08 Mart 2022 Salı, 12:58

Yıllarca hemşire olarak ülkenin dört bir tarafında sağlık hizmeti verdikten sonra emekliye ayrılan Senem Celbiş Karakuş, Hacıaliler Mahallesi’ndeki serasında kokteyl domates üreterek aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Karakuş, “Burada doğdum. Bir süre Türkiye’yi gezdikten sonra kendi köyüme döndüm. Bahçe işiyle uğraşmaya başladım. Bizim zamanımızda tarla sebzeciliği vardı. Seracılık yoktu. Domates ekerek seracılığı denemek istedim. İlk defa denedim. Don nöbetlerinde herkes yatağında uyurken gece sabahlara kadar soba yakmak zorunda kaldık. Bütün kadınlarımızın emeğine eline sağlık onlar her şartta üretmeye çalışıyorlar” dedi.

"GELECEK NESİLLERİ ONLAR YETİŞTİRİYOR"

Dünya Emekçi Kadınlar Gününü serada kutlayan Senem Celbiş Karakuş, “Kadın evde eş ve anne, tarlada, bağda bahçede emekçi. Çok emekler vererek çalışıyorlar, hakları ödenmez" dedi.

"Sabah çok erken güne başlıyoruz" sözlerini kullanan Karakuş, "Ev işlerinden sonra bahçemiz de çalışmaya başlıyoruz. Günün nasıl geçtiğini çalışmaktan bilmiyoruz. Günlerimiz çok güzel geçiyor. Domates, biber, patlıcan bahçede ne varsa onları topluyoruz. Kadınlarımızın kıymetini bilmek gerekiyor. Onları üzmemek el üstünde tutmak gerekiyor. Allah onların yolunu açık etsin. Gelecek nesilleri onlar yetiştiriyor. Hepsinin gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.