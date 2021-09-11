Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı

11 Eylül 2021 Cumartesi, 16:13

Kanada'nın Marineland parkında 10 yıldır yalnız başına beton bir tankın içinde yaşayan dünyanın en ünlü balinası,canına kıymaya çalıştı. Dünyada esaret altında tutulan son orka olarak bilinen Kiska, İzlanda'da 1979 yılında yakalanarak bugün bulunduğu tema parkı tarafından satın alınmıştı. 42 yıldır esaret halinde bir hayat süren 44 yaşındaki Kirka, 5 yavrusu ve tüm arkadaşları öldükten sonra son 10 yıldır beton bir tankın içinde yalnız olarak yaşıyor.

KAFASINI DEFALARCA DUVARA VURURAK CANINA KIYMAYA KALKIŞTI

Eski bir eğitmen olan Phil Demers, balinanın kafasını yaşadığı akvaryumun duvarına defalarca vurarak canına kıymaya çalıştığı görüntüleri paylaştı. Demers paylaşımında, "Bu video 4 Eylül 2021'de çekildi. Hayvanların tutsak edilmesine karşı aktivistler MarineLand'e girdiler ve hayatta kalan son orka Kiska'nın kafasını duvara vurduğunu gördüler. Lütfen izleyin ve paylaşın. Bu zulüm sona ermeli" ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİSİ BOZUK"





Kiska'nın psikolojisinin bozuk olduğunu da söyleyen Demers, paylaştığı başka bir videoda ise "Bu da başka bir açı. Bu tehlikeli ve kendine zarar verme davranışıdır. Kiska'nın psikolojisi bozuk" dedi.