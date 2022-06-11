Eczacıbaşı’ndan İtalya'da kaybolan helikoptere ilişkin açıklama

11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:44

İtalya’nın Toskana Bölgesi’ne bağlı Lucca kentinden kalkan ve içerisinde 4’ü Türk 6 yolcu ile 1 İtalyan pilotun bulunduğu helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu bildirildi. Kaybolan Türk vatandaşlarının Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar, Altuğ Erbil olduğu açıklandı.

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