Edin Visca konuşurken sahne arka planı düştü!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca, bugün gerçekleşen basın toplantısında açıklamalarda bulunurken sahne arkasında bulunan panel bir anda yere düştü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Trabzonspor'un şampiyonluğunda pay sahibi olan Edin Visca’nın başına ilginç bir olay geldi.
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