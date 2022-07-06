Edin Visca konuşurken sahne arka planı düştü!

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Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca, bugün gerçekleşen basın toplantısında açıklamalarda bulunurken sahne arkasında bulunan panel bir anda yere düştü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:18

Trabzonspor'un şampiyonluğunda pay sahibi olan Edin Visca’nın başına ilginç bir olay geldi.

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