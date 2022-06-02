Edirne'nin can suyu Tunca Nehri bataklığa döndü

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Kuraklığa bağlı olarak su seviyesi azalan Tunca Nehri, kum adacıkları ve yosunlarla kaplanarak adeta bataklık görünümünü aldı. Oluşan görüntünün Edirne’ye yakışmadığını söyleyen bölge esnafı, Tunca Nehri suyunun DSİ ekipleri tarafından, çevresinin ise Edirne Belediyesi görevlileri tarafından bir an önce temizlenmesini istedi.

İHA
02 Haziran 2022 Perşembe, 10:27

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri'ndeki su seviyesinde, hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışların azlığı nedeniyle düşüş yaşanıyor.

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EDirne Tunca Nehri su kirliliği

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