Tunca Nehri'nde kadın cesedi bulundu
Edirne'de, köprü yakınından geçenlerin ihbarıyla Tunca Nehri'nde kadın cesedi bulundu. Cansız beden, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Edirne merkeze bağlı Gazimihal Köprüsü yakınlarından geçenler, Tunca Nehri'nde su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zodyak botla gelen ekipler, cansız bedeni nehirden çıkardı. İlk inceleme sonrası kadın cesedi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Polis, kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu