Tunca Nehri'nde kadın cesedi bulundu

22 Aralık 2021 Çarşamba, 15:12

Edirne merkeze bağlı Gazimihal Köprüsü yakınlarından geçenler, Tunca Nehri'nde su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zodyak botla gelen ekipler, cansız bedeni nehirden çıkardı. İlk inceleme sonrası kadın cesedi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.