Ekrem İmamoğlu: 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar yapıyorlar'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iktidara yüklenerek, "Çocuğunuzun, ailenizin ferdi olan kurumlara destek olmak, kamu kurumları üzerinden destek olmak ayıptır, zulümdür, milletimizin ahlakına, inancına sığmaz. Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar, ne yazık ki utanç verici şeyler yapıyorlar" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Hizmette 3. Yıl” Sunumu'nda konuştu
İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:
Ülke ekonomisinin nasıl yönetildiği herkesi, her kurum ve kuruluşu olduğu gibi yerel yönetimleri de doğrudan etkiliyor. Bir yandan akaryakıta, enerjiye yapılan büyük zamlar ve dövizdeki hızlı artışlar belediyelerdeki gelir gider dengesini inanılmaz derecede bozuyor. İnanın maliyet hesaplayamıyoruz. İhalelerimize firmalar artık girmemeye başladı çünkü maliyetlendiremiyorlar. Diğer yandan artan yoksulluk ve işsizliğin yol açtığı sosyal yaraları sarabilmek için belediyemizde ayırdığımız paylar inanılmaz rakamlara doğru çıkmakta. Görevi devraldığımızdan bu güne sosyal yardıma ayırdığımız bütçe tam 6 katına ulaşmak üzere.
İstanbul'un çok büyük ve ağır sorunlarını çözmenin uğraşı içinde bulunan belediye yönetimine destek olmak hiç kuşkusuz merkezi yönetimin görevidir. İstanbul'un geleceğini karartacak politikalardan bir an önce vazgeçilmelidir.
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