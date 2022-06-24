Ekrem İmamoğlu: 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar yapıyorlar'

24 Haziran 2022 Cuma, 15:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Hizmette 3. Yıl” Sunumu'nda konuştu

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

Ülke ekonomisinin nasıl yönetildiği herkesi, her kurum ve kuruluşu olduğu gibi yerel yönetimleri de doğrudan etkiliyor. Bir yandan akaryakıta, enerjiye yapılan büyük zamlar ve dövizdeki hızlı artışlar belediyelerdeki gelir gider dengesini inanılmaz derecede bozuyor. İnanın maliyet hesaplayamıyoruz. İhalelerimize firmalar artık girmemeye başladı çünkü maliyetlendiremiyorlar. Diğer yandan artan yoksulluk ve işsizliğin yol açtığı sosyal yaraları sarabilmek için belediyemizde ayırdığımız paylar inanılmaz rakamlara doğru çıkmakta. Görevi devraldığımızdan bu güne sosyal yardıma ayırdığımız bütçe tam 6 katına ulaşmak üzere.

İstanbul'un çok büyük ve ağır sorunlarını çözmenin uğraşı içinde bulunan belediye yönetimine destek olmak hiç kuşkusuz merkezi yönetimin görevidir. İstanbul'un geleceğini karartacak politikalardan bir an önce vazgeçilmelidir.