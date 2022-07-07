Ekrem Karakaya'nın katilinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 09:48

Dün öğle saatlerinde Konya Şehir Hastanesi'ne gelen katil Hacı Mehmet Akçay, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurarak öldürdü.

Saldırının ardından aynı silahla intihar eden Hacı Mehmet Akçay'a ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saldırganın Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

DOKTOR KATİLİ HACI MEHMET AKÇAY'IN TİKTOK PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sağlıkçıları koruması gerekirken, doktor katili olan Hacı Mehmet Akçay'ın sosyal medyadaki paylaşımları ise dikkat çekti.