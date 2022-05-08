Eltisinin ağzından silahla vurdu: ‘Ben ondan daha güzelim diye oldu’
Sarıyer'de Perşembe günü eltiler Sevtap G., ve Ece E., kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Sevtap G., belinden çıkardığı tabancayı Ece E.,'nin ağzına soktu. Silahı ateşleyen Sevtap G., yakalanırken, Ece G., ise kaldırıldığı hastanede hayati tehlikeyi atlattı.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 01.00 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde eltiler 38 yaşındaki Ece E., ve 25 yaşındaki Sevtap G. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sevtap G. belinden tabanca çıkartıp Ece E.'nin ağzına soktu. Saniyeler sonra silahı ateşleyen Sevtap G., eltisini vurduktan sonra tabancayı yere atarak hızla koşarak kayıplara karıştı.
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