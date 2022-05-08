Eltisinin ağzından silahla vurdu: ‘Ben ondan daha güzelim diye oldu’
Sarıyer'de Perşembe günü eltiler Sevtap G., ve Ece E., kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Sevtap G., belinden çıkardığı tabancayı Ece E.,'nin ağzına soktu. Silahı ateşleyen Sevtap G., yakalanırken, Ece G., ise kaldırıldığı hastanede hayati tehlikeyi atlattı.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 01.00 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde eltiler 38 yaşındaki Ece E., ve 25 yaşındaki Sevtap G. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sevtap G. belinden tabanca çıkartıp Ece E.'nin ağzına soktu. Saniyeler sonra silahı ateşleyen Sevtap G., eltisini vurduktan sonra tabancayı yere atarak hızla koşarak kayıplara karıştı.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İhbar üzerine olay kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplanan kalabalığı dağıttıktan sonra çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Ece Erdoğan'ın ameliyat edildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
"BENİ KISKANDIĞI İÇİN!"
Erdoğan'ın polise verdiği ifadesinde "Bunların hepsi ben ondan daha güzelim diye oldu. Hem beni kıskanıyor, hem de öldürmek istedi. Bana küfür ve hakaret ederek silah çekti. Silahı almak istediğimde ateş açtı. Kurşun yanağıma saplandı. Beni kıskandığı için sürekli bana saldırıyordu" dediği öğrenildi.
KAĞITHANE'DE YAKALANDI
Öte yandan, olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı yapılan inceleme sonrasında ele geçirdi. Kovanın da delil torbasına konulması sonrasında çalışmaları sürdüren Sarıyer polisi, eltisini vuran Sevtap G.’yi Kağıthane'de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan kadın, ifadesinin alınmasının ardından 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Saldırgan elti, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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