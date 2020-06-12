Emre Kınay o görüntüler sonrası ilk kez konuştu!
Sanatçı Emre Kınay, geçtiğimiz günlerde bir muhabir ile girdiği tartışmaya dair açıklama yaptı ve "Hakaret ve tahrik vardı. Çok tatsız oldu, çok sinirlendim o tahrike kapılmamalıydım" dedi.
Kınay, geçtiğimiz günlerde arkadaşı ile Cihangir'deki restorandan çıktıktan sonra bir magazin muhabiri ile tartışma yaşamıştı. Kınay, kendisine "Saat 12'yi geçti" diyen muhabire, "Sana mı soracağım hangi saatte eve gideceğimi?" karşılığını vermişti.
Söz konusu muhabiri polise şikayet eden Kınay, olayın ardından Neler Oluyor Hayatta programına konuştu ve şöyle dedi:
"Gidiyorum ısrarla 'belediye başkanı olsaydın 12'den sonra oturacak mıydın' diye tahrik edici, durmaksızın… Hakaret ve tahrik vardı. Çok tatsız oldu, çok sinirlendim o tahrike kapılmamalıydım."
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