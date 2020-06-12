Emre Kınay o görüntüler sonrası ilk kez konuştu!

12 Haziran 2020 Cuma, 17:36

Kınay, geçtiğimiz günlerde arkadaşı ile Cihangir'deki restorandan çıktıktan sonra bir magazin muhabiri ile tartışma yaşamıştı. Kınay, kendisine "Saat 12'yi geçti" diyen muhabire, "Sana mı soracağım hangi saatte eve gideceğimi?" karşılığını vermişti.

Söz konusu muhabiri polise şikayet eden Kınay, olayın ardından Neler Oluyor Hayatta programına konuştu ve şöyle dedi:

"Gidiyorum ısrarla 'belediye başkanı olsaydın 12'den sonra oturacak mıydın' diye tahrik edici, durmaksızın… Hakaret ve tahrik vardı. Çok tatsız oldu, çok sinirlendim o tahrike kapılmamalıydım."