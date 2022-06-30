Engin Akkaya Galatasaray taraftarı olarak girdiği komadan Fenerbahçe taraftarı olarak çıktı

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15 yıl önce beyin kanaması geçiren Engin Akkaya, 35 gün komada kaldıktan sonra hayatı değişti. Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan Akkaya, uyandığında artık Fenerbahçeli olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 11:56

İstanbul'da yaşamını sürdüren 45 yaşındaki Engin Akkaya'nın hayatı, 15 yıl önce geçirdiği beyin kanamasından sonra tamamen değişti.

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