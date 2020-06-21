Erdoğan, Babalar Günü'nde babasının yer aldığı görüntüyü paylaştı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum” ifadeleriyle kutlarken, babası Kaptan Ahmet Erdoğan'ı da andı.
Erdoğan, Babalar Günü'nü "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum” ifadeleriyle kutlarken, babası Kaptan Ahmet Erdoğan'ı da andı.
Babalar Günü için Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum” dedi.
Erdoğan’ın paylaşımının altına eklediği videoda ise babası Kaptan Ahmet Erdoğan için yapılan “Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Eğitim Kompleksi”nin açılışı sırasında çekilen görüntüsü kullanıldı.
Videoda her meslekten baba ve çocukları yer aldı.
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