Erdoğan canlı yayında olduğunu fark edince böyle tepki gösterdi: Geri al geri al

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisiyle telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdiği bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada takıldı. Canlı yayında olduğunu unutan Erdoğan, "geri al geri al" ifadelerini kullandı. Daha sonra canlı yayında olduğunu fark eden Erdoğan'ın tepkisi yüzüne yansıdı.

