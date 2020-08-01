Erdoğan canlı yayında olduğunu fark edince böyle tepki gösterdi: Geri al geri al
Canlı yayında olduğunu unutan Erdoğan'ın tepkisi yüzüne yansıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisiyle telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdiği bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada takıldı. Canlı yayında olduğunu unutan Erdoğan, "geri al geri al" ifadelerini kullandı. Daha sonra canlı yayında olduğunu fark eden Erdoğan'ın tepkisi yüzüne yansıdı.
Danışmanların "Canlı yayındayız" uyarısı üzerine Erdoğan'ın dudağını ısırdığı görülürken yaşanan promter kazası bir çok televizyonunun canlı yayınına yansıdı.
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