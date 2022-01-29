Erdoğan, Giresun'da salonu beğenmedi: 'Bu olmaz!'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da düzenlenen AKP Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantı salonunu beğenmeyince önce Bakan Kasapoğlu'nu sonra da il başkanını yanına çağırıp eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz turu kapsamında bugün Giresun'u ziyaret etti. AKP Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Erdoğan, toplantı salonunu beğenmedi.
İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu yanına çağıran Erdoğan, "Mehmet, yani biz bu Giresun’da maalesef buranın dışında hiçbir yer bulamadık mı? Ufacık salonlar. Giresun’un gençlerine bu yer yetmez" dedi.
Erdoğan daha sonra yanına AKP Giresun İl Başkanı'nı çağırdı. İl başkanı ile kısa süre görüşen Erdoğan, şunları söyledi:
- Bugün 3 bin 500 kişilik salon bitti. Öyle bir salonun bittiği yerde böyle bir yerde bu toplantı yapılmaz.
- Öyle bir yer açıyoruz gelip böyle bir yerde toplantı yapıyoruz, bu olmaz. Başka eksikler varsa o da giderilirdi ve bu toplantı 3 bin 500 kişilik salonda yapılmalıydı.
- Kongreye geldik basit bir salonda yaptık yine. 500-700 kişilik bir düğün salonu gibi yer.
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