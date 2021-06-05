Erdoğan, "Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu" dedi sosyal medyada tepki yağdı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımda görevi devraldığımda İstanbul'da ağaç mağaç böyle bir şey yoktu" ifadeleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) tehdidiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
"Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj sorunu arıtılmadan akan sudan kaynaklanıyor" diyen Erdoğan'ın "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımda görevi devraldığımda İstanbul'da ağaç mağaç böyle bir şey yoktu" ifadeleri sosyal medyada tepki topladı.
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