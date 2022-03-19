Erdoğan 'Pahalı mı?' demişti: Köprünün yükü yurttaşın cebinden çıkacak
1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmede '285 TL' yazmasına rağmen otomobil geçiş ücretini '200 TL' olarak açıkladı. Buna göre 'katkı payı' nedeniyle bütçeye her koşulda yıllık 1,4 milyar TL yük binecek. Bu da yurttaşın cebine yansıyacak.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Çanakkale Boğazı’na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. İlk 1 hafta boyunca geçişin ücretsiz olduğunu söyleyen Erdoğan, köpründen gişe geçiş fiyatını ise "Otomobil geçişleri ile ilgili fiyatı 200 TL olarak belirledik. Pahalı mı?" sözleriyle açıkladı.
Konuşmasında Yap-İşret-Devret modelini de öven Erdoğan, "Eğer buradan aldığı aylık ve yıllık bedel, yüklenici firmanın aleyhineyse, farkı kim ödeyecek; onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz" diye konuştu.
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