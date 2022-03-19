Erdoğan 'Pahalı mı?' demişti: Köprünün yükü yurttaşın cebinden çıkacak

19 Mart 2022 Cumartesi, 10:58

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Çanakkale Boğazı’na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. İlk 1 hafta boyunca geçişin ücretsiz olduğunu söyleyen Erdoğan, köpründen gişe geçiş fiyatını ise "Otomobil geçişleri ile ilgili fiyatı 200 TL olarak belirledik. Pahalı mı?" sözleriyle açıkladı.

Konuşmasında Yap-İşret-Devret modelini de öven Erdoğan, "Eğer buradan aldığı aylık ve yıllık bedel, yüklenici firmanın aleyhineyse, farkı kim ödeyecek; onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz" diye konuştu.



